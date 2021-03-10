Курская детская областная больница остро нуждается в новом здании

Стороны обсудили актуальные для региона вопросы развития здравоохранения

Губернатор Курской области Роман Старовойт и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели в Москве рабочую встречу. Глава региона рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи в области в условиях пандемии. Стороны обсудили и актуальные для региона вопросы развития здравоохранения.

Роман Старовойт подчеркнул, что Курская область давно нуждается в новой многопрофильной областной детской больнице. Дефицит площадей старого стационара составляет 71 процент. Сейчас она располагается в зданиях бывшей школы и гостиницы профсоюзов.

На встрече обсудили и возможность включения Курской области в федеральную адресную инвестиционную программу на возмещение расходов в региональный бюджет в связи с возведением инфекционного корпуса на 220 коек.

Для более детального изучения ситуации в ближайшее время регион посетят специалисты Минздрава России.