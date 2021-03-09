Курской школе присвоят имя фронтовика Петра Михина

Торжественные мероприятия пройдут 11 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 марта в 14:00 в школе №61 Курска (пр-т А. Дериглазова, 27А) пройдут мероприятия, посвященные памяти Петра Алексеевича Михина

Программа мероприятий:

10:30 – 10:45 – экскурсия по фотовыставке, посвященной 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Курска, педагога и писателя Петра Алексеевича Михина;

10:45 – 11:00 – открытие юнармейской комнаты;

11:00 – 11:35 - торжественная церемония присвоения школе №61 имени П.А. Михина и прием в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 33 школьников.