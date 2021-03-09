В Курской области резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

Курянам рекомендуют при первых признаках простуды обращаться к врачам Фото: Из архива КП.

За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 972 случая заболевания внебольничной пневмонией (91,7 случаев на 100 тысяч населения). Это на 27,9% (или на 212 случаев) больше, чем неделей раньше. Тем не менее, общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями сохраняется, уверяют в Роспотребнадзоре.

По данным лабораторного мониторинга в регионе циркуляции вирусов гриппа нет.

Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует населению не снижать внимания к мерам профилактики респираторных инфекций и простудных заболеваний. Следует носить одежду, соответствующую погодным условиям, укреплять иммунитет, соблюдать меры индивидуальной профилактики вирусных респираторных инфекций: избегать мест массового скопления людей, при посещении предприятий торговли, учреждений и организаций соблюдать меры личной профилактики – пользоваться медицинской маской, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта.