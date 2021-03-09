За праздники 42 курян задержали пьяными за рулем

Курян просят сообщать о пьяных за рулем Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 5 марта по 8 марта в Курской области задержали 42 пьяных водителя. Также 16 водителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения, 15 водителей задержаны по статье 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, сказали в УМВД региона

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.