За пал сухой травы курских фермеров лишат субсидий

За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков. Об этом говорится в протоколе селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством Виктории Абрамченко - заместителя председателя Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости.

За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников. Росреестр займется определением хозяина участка, где возникло возгорание, сказали в администрации региона.

Перед началом пожароопасного сезона Виктория Абрамченко поручила провести проверки готовности к борьбе с огнем в регионах и ведомствах, включить в планы тушения возгораний новую технику и оборудование, приобретенные в рамках нацпроекта «Экология».

К 1 апреля должен быть составлен прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. После этого Росгидромету и Рослесхозу поручено довести его до региональных органов исполнительной власти.