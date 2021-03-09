Курские поисковики воссоздали быт партизан в Пенском лесу

Блиндаж и быт партизан представили члены поискового отряда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Реконструкцию провели для юнармейцев школы №2 поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района. Блиндаж и быт партизан в Пенском лесу представили члены поискового отряда.

Ребята увидели, как жили партизаны периода Великой Отечественной войны: костюмы, орудие и бытовые предметы помогли погрузиться в атмосферу прошлого. В реквизите были также знаменитая гармошка, патефон и настоящее оружие.

Школьников угостили историческим обедом, который приготовили на костре. Поисковики ответили на все интересующие ребят вопросы.