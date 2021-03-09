Выставка открыта до 13 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 13 марта в галерее им. А.А. Дейнеки работает выставка курского художника, члена Творческого союза художников России Михаила Денисова.

Посетителям представят уже знакомые по прошлым выставкам копии картин известных мастеров: Рембрандта, П. Рубенса, Я. Вермеера, П. Класа, И. Репина, К. Коровина, И. Левитана, В. Маковского.

Авторские работы объединены общей темой: «Воспоминания о старых мастерах», «Маневры», «Карты», «Поваренок» (2000—2020). Среди 150 экспонатов картины различных жанров (портрет, бытовая и историческая картина, натюрморт, пейзаж). Помимо живописи и графики представлены также произведения различных видов и форм искусства (скульптура, фото-арт, инсталляция, коллаж, мультимедиаматериалы).