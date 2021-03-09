Под Курском вместо ковидного стационара откроют отделение сестринского ухода

Стационар работал с ноября прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

К концу марта на базе Солнцевской центральной районной больницы откроется межрайонное отделение сестринского ухода, сообщает региональный комитет здравоохранения. До 3 марта здесь находился ковидный стационар на 40 коек, теперь помещение закрыли на дезинфекцию.

Создать отделение сестринского ухода на 15 коек в старом здании позволил ремонт, сделанный в ноябре для организации ковидного стационара. До открытия нового отделения четыре пациента, которым нужна паллиативная помощь, временно находятся в терапевтическом.

Сейчас жителей района с коронавирусной инфекцией маршрутизируют в другие учреждения здравоохранения региона.

За время пандемии в Солнцевском районе получили помощь 373 пациента с коронавирусной инфекцией. Стационар работал с ноября прошлого года.