Курские спортсмены приехали с медалями с первенства России по фехтованию

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Выборге состоялось первенство России по фехтованию среди юниоров до 21 года. Победительницей соревнований стала Виталина Анащенкова, серебро у курянки Полины Козаевой.

Первая сборная Курской области, в состав которой вошли Виталина Анащенкова, Анастасия Безносикова, Полина Козаева и Валерия Рассолова, завоевала золотые медали в командном турнире рапиристок. Таким образом, курянки переломили свою «серебряную серию»: на трех предыдущих первенствах России они неизменно занимали второе место.

У третьей сборной Курской области, в которую вошли юные фехтовальщицы Лилиана Головина, Арина Замараева, Владислава Прилуцкая, Диана Бабаева, бронзовые награды.

На пьедестал почета поднялась и курская мужская сборная. Рапиристы Темур Алоян, Данил Кравцов, Павел Пузанков и Александр Прозоров в составе команды завоевали второе место.

От Курской области в соревнованиях приняли участие 16 фехтовальщиков. Всего в первенстве России по фехтованию выступили спортсмены из 33 регионов РФ.