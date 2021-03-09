Курск присоединится к российскому фестивалю анимационного кино

Показы пройдут в кинотеатрах, школах, домах культуры, музеях, библиотеках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область примет участие во Всероссийской акции открытого российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера». С 17 по 21 марта в регионе пройдут мультпоказы.

Как отметили в Курском облкиновидеофонде, «Открытая премьера» позволяет показать детям новейшие мультфильмы фестивальной программы на территории России, стран СНГ и Балтии, а также проголосовать за полюбившуюся картину.

Чтобы мультфильмы увидело как можно больше ребят, задействуют самые разные площадки: кинотеатры, школы, дома культуры, музеи, библиотеки, детские сады.

Расписание фестивальных показов будет опубликовано в официальной группе Курского кинофонда в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinofond46 и на сайте https://kursk-kino.ru/.

Итоги зрительского голосования объявят на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 23 марта. Победителям вручат приз зрительских симпатий от всей страны в московском кинотеатре «Космос».