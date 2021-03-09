Восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов начали работу в Курской области

В ФАПы закуплено новое оборудование Фото: Светлана ВОЛКОВА

В семи районах Курской области прошли лицензирование восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые построены в прошлом году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В ФАПы закуплено новое оборудование - дефибрилляторы, глюкометры и аппараты ЭКГ, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Махновский ФАП в Суджанском районе открылся в конце января 2021 года. Он обслуживает 1 138 человек из двух населенных пунктов.

Верхнелюбажский ФАП в Фатежском районе заработал в начале февраля этого года, в зоне его обслуживания 15 сел и деревень. Выездной врач здесь принимает пациентов два дня в неделю. Ведется работа по привлечению фельдшера для работы на постоянной основе, в том числе в рамках программы «Земский фельдшер».

Начали прием жителей в Постояновском ФАПе в Тимском районе, Любицком и Быковском ФАПах в Курчатовском районе, Больше-Бутырском ФАПе в Мантуровском районе. В начале марта открылся Нижне-Деревенский ФАП в Льговском районе. Готов к приему пациентов и Кульбакинский ФАП в Глушковском районе, он будет обслуживать 1 227 человек из трех населенных пунктов.

В прошлом году в Курской области построили 15 ФАПов. Все они прошли процедуру лицензирования и готовы к работе.

В 2021 году в регионе возведут еще 34 ФАПа и три офиса врача общей практики, заверили в администрации региона.