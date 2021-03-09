Под Курском на автономное теплоснабжение планируют перевести несколько населенных пунктов

Сейчас теплоснабжение поселка Иванино, села Дичня, деревни Дружной и тепличного комбината осуществляется от действующей станции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эта работа проводится в связи с выводом из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Сейчас теплоснабжение поселка Иванино, села Дичня, деревни Дружной и тепличного комбината осуществляется от действующей станции, сказали в администрации региона.

Как пояснили специалисты, вывод из эксплуатации в декабре 2021 года энергоблока № 1 Курской АЭС на теплоснабжении никак не скажется. Переход на автономное теплоснабжение этих населенных пунктов и модернизация действующей котельной в Курчатове необходимы к январю 2024 года: в этот срок планируется вывести из эксплуатации энергоблок №2.

По итогам проведенных сходов в селе Дичня, поселке Иванино и деревне Дружной администрация Курчатовского района приняла решение о строительстве в этих населенных пунктах блочных котельных, пояснили в Доме Советов.

Сейчас идут подготовительные мероприятия, разрабатывается проектно-сметная документация. До 2024 года необходимо завершить строительство газовых котельных и осуществить переход этих населенных пунктов на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения от новых котельных.