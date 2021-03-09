Для курян работает "горячая линия" ко Всемирному дню прав потребителей

Куряне могут узнать о качестве товаров у специалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало работу горячей линии в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта.

Линия работает до 19 марта. Консультацию можно получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

- в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском, Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - 8 (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.

Кроме того, для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.