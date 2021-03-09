В Курске пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем

Леонид Винцкевич - джазовый мэтр из Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 марта курян ждет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство». Этот музыкальный коллектив 11 лет представляет Россию на крупнейших фестивалях России, Америки, Европы и Скандинавии.

В выступлении примут участие:

Леонид Винцкевич — пианист, композитор, руководитель ансамбля «Новое искусство» и основатель международного фестиваля «Джазовая провинция».

Сергей Винцкевич — бас-гитарист, известный джазовый музыкант, выступавший в России и за рубежом.

Александр Малаховский — талантливый гитарист, участник международных джазовых фестивалей.

Начало в 18:00

Регистрация – в сообщениях Креативного пространства «ВЕРАНДА» https://vk.com/kpveranda. Гости «Веранды» соблюдают масочный режим.