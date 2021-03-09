СК разбирается с обстоятельствами гибели курянина на пожаре

На пожаре погиб 43-летний мужчина Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Любимовка Кореневского района Курской области. На пожаре погиб 43-летний мужчина. По этому факту Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит доследственную проверку, рассказали в СК.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, сказали в ведомстве.