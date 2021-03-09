Под Курском в серьезном ДТП пять человек получили ранения

Ранения получили оба водителя и три пассажира автомобиля "Киа" Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

9 марта примерно в 11:44 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по автодороге Курск - Воронеж - Борисоглебск. На 66-м километре трассы, выезжая с второстепенной дороги от села Соколье в направлении Тима, он столкнулся с «Киа Рио» под управлением 48-летнего водителя.

От удара двигавшаяся со стороны Воронежа в сторону Курска «Киа» врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП ранения получили оба водителя и три пассажира автомобиля "Киа". Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.