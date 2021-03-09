В Курскую область поступила очереданая партия «Спутника V»

Полностью завершили вакцинацию 29 067 жителей области Фото: Из архива КП.

Очередная партия «Спутника V» в количестве 9 800 доз поступила в регион. Вакцина распределяется по прививочным пунктам. Всего с учетом этой партии курянам уже поставлено порядка 60 тысяч доз двухкомпонентной вакцины.

По последним данным первым ее компонентом привито 48 903 человека, полностью завершили вакцинацию 29 067 жителей области. Сведения о привитых вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122», время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных, а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00, с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.