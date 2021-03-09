Курские спасатели предупреждают о резком похолодании

Днем местами пройдет небольшой снег Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 9 марта и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -12…-17 ºС, днем -2…-7 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.