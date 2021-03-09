В Курске задержали 21-летнего угонщика

Полицейские выяснили, что что к угону причастен 21-летний молодой человек Фото: Из архива "КП"

Жительница Курска вечером припарковала свою «Ладу Приору» во дворе, а утром автомобиль на месте не обнаружила. Женщина обратилась в полицию. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что машину угнали рано утром.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники определили направление движения угонщика. Пропажу нашли в нескольких кварталах от дома потерпевшей.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и определили направление движения злоумышленника. В нескольких кварталах пропавший транспорт нашли в исправном состоянии.

Полицейские выяснили, что к угону причастен 21-летний молодой человек, который в ночь кражи находился в гостях у друзей. Собираясь домой, на улице он заметил чужой автомобиль и захотел прокатиться. Потом понял, что управлять чужим транспортом ему сложно и оставил машину.

По факту угона назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.