В Курске проходит конкурс по благоустройству улицы Ленина

Всего было подано три заявки и представлены три конкурсных работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Комитет архитектуры и градостроительства города Курска проводит открытый архитектурный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина.

Конкурс проводится в два этапа. В Солнечном зале комитета (Ленина, 69, 2 этаж) 9 и 10 марта работает экспозиция конкурсных проектов. Ознакомиться с работами и оставить отзыв на них можно с 9.00 до 18.00.

Всего было подано три заявки и представлены три конкурсных работы. Результаты общественного голосования учтут члены жюри при подведении итогов и определении победителя.