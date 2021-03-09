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В Курской области за праздники задержали 42 пьяных водителя

Еще 16 человек отказались от прохождения освидетельствования
Яна ШЕЛЕСТ
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15 водителей задержали за повторное нарушение

15 водителей задержали за повторное нарушение

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В минувшие праздничные дни сотрудники курской Госавтоинспекции проводили профилактические антиалкогольные рейды. С 5 по 8 марта 2021 они задержали 42 пьяных водителя. Еще 16 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а 15 водителей задержали за повторное нарушение.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.