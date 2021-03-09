В Курске проходят масленичные гулянья

Можно попить горячего чая из самовара и подкрепиться блинами Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на Театральной площади проходят масленичные гулянья. Сегодня, во второй день Масленицы в 17.00 курян ждут развлекательные мероприятия. На сцене выступят фольклорные коллективы. Веселить горожан будут скоморохи и сказочные персонажи.

На площадке «Русь мастеровая» можно будет посетить выставку народных промыслов. В экспозицию вошли поделки из лозы, глины и дерева. Здесь можно встретить предметы быта, плетеные ели и многое другое. Есть и фотозона в русском стиле.

Для маленьких курян организуют подворье с животными. На площади перед драмтеатром можно попить горячего чая из самовара и подкрепиться блинами.

Мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.