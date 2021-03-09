В больницах с COVID-19 и пневмониями лежат 1512 курян

Всего выписали 28 524 пациента, в том числе 108 – за последние сутки
Фото: Из архива "КП"
На утро 9 марта в Курской области всего зарегистрировано 31 802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 115 человек заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1512 человек, на искусственной вентиляции легких – 119 человек.
Всего выписали 28 524 пациента, в том числе 108 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 486 человек.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +48
г. Железногорск +22
Золотухинский +12
Советский +6
Глушковский +4
Касторенский +3
Кореневский +3
г. Льгов +3
Поныровский +3
г. Щигры +3
Курский +2
Мантуровский +2
Курчатовский +1
Льговский +1
Октябрьский +1
Черемисиновский +1.