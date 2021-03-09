В больницах с COVID-19 и пневмониями лежат 1512 курян

Всего выписали 28 524 пациента, в том числе 108 – за последние сутки Фото: Из архива "КП"

На утро 9 марта в Курской области всего зарегистрировано 31 802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 115 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1512 человек, на искусственной вентиляции легких – 119 человек.

Всего выписали 28 524 пациента, в том числе 108 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 486 человек.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +48

г. Железногорск +22

Золотухинский +12

Советский +6

Глушковский +4

Касторенский +3

Кореневский +3

г. Льгов +3

Поныровский +3

г. Щигры +3

Курский +2

Мантуровский +2

Курчатовский +1

Льговский +1

Октябрьский +1

Черемисиновский +1.