Под Курском ночью сгорел дом, погиб 44-летний мужчина

На пепелище спасатели обнаружили тело 44-летнего мужчины Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

9 марта ночью в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в селе Любимовка Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 03:58, ликвидировали полностью - в 04:02. В деревянном доме размером 4х8 метров сгорела и обрушилась кровля, потолочное перекрытие, сгорели все стены. На пепелище спасатели обнаружили тело 44-летнего мужчины.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Два дня назад огонь унес жизнь 80-летней пенсионерки, проживающей на улице Киевской во Льгове. От отравления угарным газом пострадал и 53-летний мужчина.