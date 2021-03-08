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40 курских школьников стали победителями регионального этапа олимпиад

Еще 124 – призерами
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Лидером по количеству победителей и призеров стал лицей №6

Лидером по количеству победителей и призеров стал лицей №6

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два месяца самые одаренные и талантливые школьники Курской области состязались в региональном этапе всероссийской олимпиады по 18 общеобразовательным предметам и в областной олимпиаде еще по трем предметам.

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады 40 курских школьников стали победителями и 124 – призерами.

Абсолютным лидером по количеству победителей и призеров стал лицей №6.

В числе лидеров по количеству призеров – гимназии №№ 4 и 44, лицей №21.

Образование