В Курске установили двухметровый самовар

Также на Театральной площади работает музыкальная карусель Фото: Светлана ВОЛКОВА

В стране началась масленичная неделя. В Курске центром притяжения вновь стала Театральная площадь.

Всю неделю с 13.00 до 20.00 в выходные дни, а в рабочие с 17.00 до 20.00 здесь будут проводиться различные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Изюминкой станет гигантский двухметровый самовар, с изображением герба Курска. Угоститься горячем чаем из него сможет любой желающий. Хватит на всех - самовар вмещает около 200 литров напитка. Также куряне могут попробовать вкусные блины с пылу-жару.

Для самых маленьких курян на площади установили музыкальную карусель.

Помимо этого, на территории возле фонтана, из оставшегося спрессованного снега курские мастера будут вырезать фигуры, которые объединит тематика масленичной недели.

Также на Театральной площади горожан будут веселить скоморохи и сказочные персонажи. Выступят творческие коллективы. Кроме этого, куряне и гости нашего города смогут посетить выставку «Русь мастеровая».

А для сильных и ловких подготовят одну из самых популярных забав в последний день масленицы – «Призовой столб».