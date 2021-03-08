В центре Курска женщинам дарили цветы

По всей стране проходят праздничные мероприятия в рамках Международного женского дня 8 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 марта на Театральной площади молодежь Курска поздравляла женщин с праздником. Ребята дарили курянкам цветы.

Напомним, что с 5 марта по всей стране проходят праздничные мероприятия в рамках Международного женского дня 8 марта #ВамЛюбимые.

Особое внимание уделено женщинам, которые находились и продолжают находиться на передовой борьбы с ковид. В первую очередь, волонтерам-медикам, женщинам-врачам, медработникам и сотрудницам медицинских учреждений.

Акции #ВамЛюбимые позволила продемонстрировать любовь и чувства благодарности к женщинам, создать праздничное настроение для всех, сказали в мэрии Курска.