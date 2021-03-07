80-летняя пенсионерка погибла во время пожара в Курской области

Пенсионерка погибла во время пожара в Курской области. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар случился на улице Киевской в Льгове. Огонь унес жизнь 80-летней женщины, кроме того, пострадал 53-летний мужчина. С признаками отравления угарным газом его доставили в районную больницу.

Для поиска пострадавших было создано одно звено газодымозащитной службы. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина и женщина состояли в группе риска, как злоупотребляющие алкоголем.

Напомним, также 6 марта случился пожар в Советском районе. Мужчина проходил по улице, почувствовал запах гари и вытащил из горящего дома его хозяина.