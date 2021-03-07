Житель Курской области спас односельчанина из горящего дома

За минувшие сутки спасатели Курской области выезжали по тревоге семь раз. Дважды - на пожар. Так, 6 марта в Советском районе загорелся жилой дом на улице Иванковская села Верхние Апочки.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, местный житель проходил по улице и почувствовал запах гари. Входная дверь оказалась не заперта, и он вошел в дом. В задымленном зале на полу без сознания лежал мужчина. У его изголовья тлел деревянный пол.

- Односельчанин не растерялся, вытащил пострадавшего на улицу и набрал номер «112». Без промедления с помощью воды и первичных средств пожаротушения начал тушить тлеющий пол. До прибытия пожарных подразделений с огнем боролись и члены добровольной пожарной дружины Верхнерагозецкого сельсовета, - добавили в ведомстве.

В итоге пострадавший остался жив. С признаками отравления угарным газом его передали медикам. Огонь ликвидировали до приезда сотрудников МЧС. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По информации местной администрации, спасенный злоупотреблял алкоголем и жил один.