В Курской области скончались еще три человека с коронавирусом

Еще три жителя Курской области скончались от коронавируса. Как сообщил региональный штаб 7 марта, умерли мужчина 80 лет и женщины 60 и 72 лет. Таким образом на сегодняшний день скончались 483 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 119 человек. Всего зараженных 31 570. Выздоровели 28 304 человека. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1449 человек, на ИВЛ – 135 (10 – инвазивная, 125– неинвазивная).