Коронавирус в Курской области на 7 марта: 119 человек заразились, 125 - окончили лечение

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба на 7 марта, в Курской области выявили коронавирус у 119 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 56, Железногорск - 19, Суджанский район - семь, Солнцевский и Хомутовский - по шесть, Беловский и Курский - по пять, Тимский - четыре, Мантуровский - три, Октябрьский и Суджа - по два, Горшеченский, Касторенский, Поныровский и Советский - по одному. Всего зарегистрировали в области 31 570 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1449 человек, на ИВЛ – 135 (10 – инвазивная, 125– неинвазивная). Всего выписано 28 304, накануне окончили лечение 125 пациентов. На сегодняшний день скончались 483 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.