Курские спасатели предупреждают о сильном ветре и заморозках

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 6 марта и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).