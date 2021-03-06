Пьяный курянин залез в чужой дом и похитил деньги

Следствие собрало достаточно доказательств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Конышевского района. Мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище и грабеже.

13 декабря 2020 года ночью пьяный обвиняемый с силой толкнув закрытую на металлический крючок входную дверь, незаконно проник в жилище 40-летнего курянина, расположенное в селе Шустово Конышевского района. Злоумышленник потребовал десять тысяч рублей, которые потерпевший ему и передал.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.