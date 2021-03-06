В Курской области за сутки ковидом заболели 120 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1383 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 6 марта в Курской области всего зарегистрирован 31 451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, 120 человек заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1383 человека, на искусственной вентиляции легких – 133. Всего выписали 28 179 (+133) пациентов.
На сегодняшний день скончались 480 человек, в том числе четверо - за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +58
г.Железногорск +11
Курский +8
Рыльский +5
Медвенский +4
г. Рыльск +4
Беловский +3
Горшеченский +3
Фатежский +3
Пристенский +2
Советский +2
Солнцевский +2
г. Фатеж +2
Хомутовский +2
Щигровский +2
Большесолдатский +1
г. Дмитриев +1
Дмитриевский +1
Золотухинский +1
Кореневский +1
Октябрьский +1
Суджанский +1
Тимский +1
г. Щигры +1.