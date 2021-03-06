В Курской области за сутки ковидом заболели 120 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1383 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 марта в Курской области всего зарегистрирован 31 451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, 120 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1383 человека, на искусственной вентиляции легких – 133. Всего выписали 28 179 (+133) пациентов.

На сегодняшний день скончались 480 человек, в том числе четверо - за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +58

г.Железногорск +11

Курский +8

Рыльский +5

Медвенский +4

г. Рыльск +4

Беловский +3

Горшеченский +3

Фатежский +3

Пристенский +2

Советский +2

Солнцевский +2

г. Фатеж +2

Хомутовский +2

Щигровский +2

Большесолдатский +1

г. Дмитриев +1

Дмитриевский +1

Золотухинский +1

Кореневский +1

Октябрьский +1

Суджанский +1

Тимский +1

г. Щигры +1.