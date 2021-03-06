В Курске на пожаре погибла пожилая женщина

На пепелище спасатели обнаружили тело 84-летней женщины Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 марта в 14:05 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Верхней Луговой в Курске. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 14:45, ликвидировали в 14:49. Часть жилого дома выгорела полностью. На пепелище спасатели обнаружили тело 84-летней женщины.

Пожар тушили 25 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС - 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.