Курский театр кукол подготовил концертную программу и выставку

Курян приглашают на экспозицию и концерт Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 марта отмечается Международный день кукольника. К этому празднику Курский государственный театр кукол подготовил выставку «Рождение спектакля». Будут представлены театральные куклы, эскизы, макеты декораций, костюмы из спектаклей курского кукольного театра.

Посетители смогут познакомиться с его историей, видами театральной куклы, станут участниками мастер-класса, смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми артистами и персонажами.

Торжественное открытие выставки состоится 14 марта в 15:00 в креативном пространстве «Веранда» (ул. Ленина, д. 15). Она будет работать до 27 марта.

19 марта в 19:00, 20 марта в 18:00, 21 марта в 18:00 в Курском государственном театре кукол пройдет концерт «Куклы и не только», посвященный Международному дню кукольника.