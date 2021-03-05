Курянина оштрафовали за езду по тротуару

Факт наезда на пешеходов не подтвердился, сказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соцсетях появилось видео, где по тротуару в центре Курска на улице Гоголя едет автомобиль Toureg. 5 марта в УМВД региона сообщили, что по факту ЧП возбуждено административное расследование.

- Личность водителя установили. Его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, - рассказали в полиции региона.

Водитель заплатил за езду по тротуару две тысячи рублей. Факт наезда на пешеходов в результате проверки не подтвердился, сказали в полиции.

- Водитель сказал, что вынужден был заехать на тротуар, так как на дороге произошло ДТП. Поэтому по дороге он ехать не мог. Он сообщил в дежурную часть УМВД об аварии и о том, что водители вынуждены ехать по тротуару. А также оставил свои данные. Свою вину не отрицал, штраф заплатил, - сказали в УМВД.