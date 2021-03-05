Курские спасатели получили новую автолестницу

Автомобиль отправят в 11 пожарно-спасательную часть по охране города Железногорска Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Автопарк курских спасателей пополнился новой техникой. В ГУ МЧС по Курской области поступил новый пожарный автомобиль – автолестница (АЛ-30). Машина успешно прошла испытания на базе первой специализированной пожарно-спасательной части Курска.

Автомобиль отправят в 11 пожарно-спасательную часть по охране города Железногорска.

- С помощью АЛ-30 можно спасать людей с высоты девятиэтажного дома, которых достаточно много на территории города, - рассказал замначальника Главного управления Алексей Ахезин. - Кроме того, автомобиль укомплектован рукавом самоспасания для того, чтобы в случае экстремальной ситуации можно было спустить людей с высоты, таким образом, АЛ-30 имеет возможность спасти курян сразу двумя способами, что очень важно.

Автомобиль имеет улучшенную, современную модификацию, в кабине созданы комфортные условия для водителя. Лестница довольно маневренна, что очень важно при проездах во дворах, заставленных автомобилями.