На реках Курской области поднялся уровень воды

В Курске уровень подъема вод остался на прежнем уровне Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Мониторинг уровня паводковых вод в Курской области осуществляется на 12 стационарных гидропостах, замеры проводят два раза в день. За прошедшие сутки почти на всех реках региона незначительно поднялся уровень воды – от одного до 13 см.

В Курске уровень подъема вод остался на прежнем уровне, реки все еще покрыты льдом. На реках Псел в Обоянском районе и Суджа в районе поселка Замостье Суджанского района вода вышла на пойму.

Если суточный подъем уровня воды превысит 20 сантиметров, то наблюдатели Росгидромета начнут делать замеры шесть раз в сутки. В целом паводковая обстановка на территории Курской области опасений не вызывает.