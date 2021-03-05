Вокруг курского памятника природы «Балка Ржавец» создали охранную зону

На территории балки Ржавец растет 259 видов сосудистых растений

В Курской области вокруг природного памятника «Балка Ржавец» создали охранную зону площадью 287,52 га. Памятник природы расположен в Мантуровском районе и славится своими склонами с уникальными почвами.

Это значительный по размерам комплекс степной и меловой растительности, являющийся местом обитания редких представителей флоры и фауны, в том числе внесенных в Красную книгу России.

На территории балки растет 259 видов сосудистых растений, 42 из которых внесены в Красную книгу Курской области, а пять – в Красную книгу России. Зарегистрировано 123 вида беспозвоночных животных, два из которых внесены в Красную книгу Курской области. Обитают 48 видов позвоночных животных и 43 видов птиц.

Охранная зона поможет защитит памятник природы, снизив негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на природные комплексы и объекты.