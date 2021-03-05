Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Вокруг курского памятника природы «Балка Ржавец» создали охранную зону

Это снизит негативное влияние хозяйственное деятельности человека
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
На территории балки Ржавец растет 259 видов сосудистых растений

На территории балки Ржавец растет 259 видов сосудистых растений

В Курской области вокруг природного памятника «Балка Ржавец» создали охранную зону площадью 287,52 га. Памятник природы расположен в Мантуровском районе и славится своими склонами с уникальными почвами.

Это значительный по размерам комплекс степной и меловой растительности, являющийся местом обитания редких представителей флоры и фауны, в том числе внесенных в Красную книгу России.

На территории балки растет 259 видов сосудистых растений, 42 из которых внесены в Красную книгу Курской области, а пять – в Красную книгу России. Зарегистрировано 123 вида беспозвоночных животных, два из которых внесены в Красную книгу Курской области. Обитают 48 видов позвоночных животных и 43 видов птиц.

Охранная зона поможет защитит памятник природы, снизив негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на природные комплексы и объекты.

Экология