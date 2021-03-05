Курские спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

Температура воздуха составит ночью -4…-9 градусов мороза, днем -4…+1 градусов тепла Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 5 марта и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северный, ночью 4-9, днем 8-13 м/с. Температура воздуха составит ночью -4…-9 градусов мороза, днем -4…+1 градусов тепла.

Спасатели напоминают водителям, что на скользкой дороге недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. Советуют преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.

На перекрестках следует опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. В гололед опасно движение накатом.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. При получении травмы нужно обращаться в травмпункт.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает о том, что на территории региона круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.