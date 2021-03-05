Курские полицейские подарили медикам тюльпаны

Полицейские вручили медработницам цветы с теплыми словами и благодарностями Фото: УМВД России по Курской области.

Курские полицейские в преддверии Международного женского дня поздравили с праздником женщин-врачей и медперсонал медико-санитарной части. Полицейские вручили медработницам цветы с теплыми словами и благодарностями за то, что в самое непростое время они всегда оказывают помощь и защищают здоровье правоохранителей.

Врачи, начавшие прием, никак не ожидали встретить на пороге полицейских с букетами тюльпанов в руках. Женщины приятно удивились такому сюрпризу.

Последний год, прошедший в условиях борьбе с пандемией показал, что врачебный труд – это благородный путь спасения жизней людей. Медики на передовой борьбы с пандемией и ни на шаг не отступили, несмотря на сложные обстоятельства.