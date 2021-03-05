122 курянина заболели ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1453 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 5 марта в Курской области зарегистрирован 31 331 случай заболевания коронавирусом. 122 человека заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1453 человека, на искусственной вентиляции легких – 126. Выздоровели 28 046 пациентов, плюс 137 – за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 476 человека, в том числе за последние сутки трое – две женщины и один мужчина.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +62

г. Железногорск +14

Глушковский +9

г. Рыльск +7

Курский +6

Октябрьский +4

Пристенский +4

Обоянский +3

Большесолдатский +2

г. Суджа +2

Суджанский +2

Железногорский +2

Дмитриевский +1

Золотухинский +1

Медвенский +1

г. Обоянь +1

Рыльский +1.