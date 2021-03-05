122 курянина заболели ковидом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1453 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 5 марта в Курской области зарегистрирован 31 331 случай заболевания коронавирусом. 122 человека заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1453 человека, на искусственной вентиляции легких – 126. Выздоровели 28 046 пациентов, плюс 137 – за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 476 человека, в том числе за последние сутки трое – две женщины и один мужчина.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +62
г. Железногорск +14
Глушковский +9
г. Рыльск +7
Курский +6
Октябрьский +4
Пристенский +4
Обоянский +3
Большесолдатский +2
г. Суджа +2
Суджанский +2
Железногорский +2
Дмитриевский +1
Золотухинский +1
Медвенский +1
г. Обоянь +1
Рыльский +1.