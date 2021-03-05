Курские дорожники ремонтируют ямы

Уже отремонтировано более 808 квадратов повреждений дорожного покрытия

В Курске продолжается ямочный ремонт. При подходящих погодных условиях дорожники устраняют повреждения автодорог. Уже они отремонтировали более 808 квадратов повреждений дорожного полотна.

Сейчас ямы латают на улицах 50 лет Октября, Ленина, Добролюбова, Сонина, К. Маркса, Светлая, В. Луговая, А. Дериглазова, Перекальского, Радищева, Олимпийская, Запольная, Фрунзе, Куйбышева, 2-я Восточная, Октябрьская, Малых, 2-я Новоселовка, Маяковского, Дубровинского,1-я Агрегатная, Бойцов 9-й Дивизии, проезд от проспекта Клыкова до областной больницы, проспект Кулакова, проезд в районе дома № 39 по проспекту Клыкова, Сумская, Черняховского, Кировский мост, мост через р. Сейм.