В Курске расторгли договор с субподрячиком, строившим инфекционный госпиталь

Строители пожаловались, что с середины января им не выплачивают заработную плату Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На днях в курских пабликах появилось открытое письмо рабочих, строящих инфекционный госпиталь около областной клинической больницы. Строители пожаловались, что с середины января им не выплачивают заработную плату:

«Наши бригада работала в тяжелейших условиях. В метель, дождь, при отрицательных температурных значениях, которые в худших случаях составляли порядка -25, -27 градусов. Мы не прекращали свою работу несмотря на условия. Нам неоднократно переносят зарплату».

Строительство ковидария ведется в рамках госконтракта, заключенного с ООО «Строительный Холдинг Тезис». Это генеральная подрядная организация, которая привлекла ООО «Мирастрой Компани» для проведения части работ: по устройству фундаментной плиты и армированию стен техподполья. Именно последняя накопила долг по заработной плате.

Генеральный подрядчик неоднократно проводил собрания с участием работников и руководства ООО «Мирастрой Компани». Данные меры не принесли желаемого результата. Чтобы не допустить нарушения трудового законодательства на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, 4 марта договор субподряда с ООО «Мирастрой Компани» расторгли.

Финансовые обязательства генподрядной организации выполнены в полном объеме. Вопрос взыскания задолженности по зарплате с компанией может быть рассмотрен в судебном и внесудебном порядке.

Инфекционный стационар должны возвести за шесть месяцев. Площадь медучреждения составит 17 тысяч квадратных метров. Инфекционное отделение рассчитано на 230 коек. Строительство началась в начале января.