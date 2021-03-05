В Курске на Щепкина горела квартира

Огонь закоптил стены и потолок, повредил мебель Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 марта с 06:47 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Щепкина в Курске. На место ЧП выехали спасатели четырех пожарно-спасательных частей Курска.

Возгорание локализовали в 06:54, ликвидировали полностью - в 06:57. В результате пожара в квартире многоэтажки огонь закоптил стены и потолок, повредил мебель. Пожарные эвакуировали четыре человека.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.