В Курске пройдет киноквартирник

Особенное место в фильме занимает тема войны Фото: предоставлено организаторами

Вас ждут романтичные мелодии саксофона в исполнении Сергея Зюбана и живое, нелинейное кино, близкое к стилистике лент Хуциева, - фильм Ларисы Шепитько «Крылья» (1966)

Давно окончилась война, но для героини фильма, бывшей летчицы, только те годы и были наполнены подлинным смыслом. Она глубоко переживает разлад с действительностью, отсутствие контакта с дочерью. Ей никак не удается приспособиться к этой мирной, обыденной жизни, в ней не гаснет пронзительное желание летать…

Лариса Шепитько – режиссер, чьи картины известны по всему миру. Картина «Крылья» тонко передает душу режиссёра, которую на протяжении всего творчества заботит простой человек и его судьба.

Особенное место в фильме занимает тема войны и то, как люди преодолевают страхи и, несмотря на все лишения, остаются людьми. В «Крыльях» чувствуется сострадание и неистовое желание понять, что ведёт человека к подлости, а что к поступку, всегда положительному.

«Крылья» — ультиматум, который Шепитько ставит зрителям: или вы верите мне, следуете за мной, терпите меня в ожидании смысла фильма, или нам не о чем говорить.

10 марта в 19:00

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Входная плата: свободная цена от 100 рублей.

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20.

Мероприятие проводится с учетом санитарно-эпидемиологических норм в условиях 50-ти процентной заполняемости зала. Просьба иметь при себе маски.