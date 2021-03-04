Курских студентов приглашают на стажировку в Банк России

Начался прием заявок на стажировку в Банке России от учащихся последнего курса бакалавриата или специалитета, старшекурсников, которые планируют поступать в магистратуру, а также от магистрантов.

Претенденты должны будут пройти онлайн-тестирование, оценочные мероприятия и собеседование.

Стажировка начнется в сентябре 2021 года и продлится 6 месяцев. У стажеров будет возможность поучаствовать в реальных проектах структурных подразделений Банка России, получить уникальный опыт работы в мегарегуляторе и внести свой вклад в развитие финансовой системы страны. Предусматривается гибкий график работы от 20 часов в неделю и возможность трудоустройства в команду Банка России для хорошо зарекомендовавших себя кандидатов. Стажировка будет оплачиваться, она проводится по большинству направлений деятельности Банка России.

В Курском отделении Банка России сообщают: прием заявок продлится до 18 апреля.