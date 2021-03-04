В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1454 курянина

В регионе сохраняется масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находится 1454 человека, на ИВЛ – 126 (12 – инвазивная, 114 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 4 марта в Курской области всего зарегистрировано 31 209 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 119.

С начала пандемии от ковид скончались 473 курянина. В том числе за последние сутки - четверо - мужчина 76 лет, женщины 35, 64, 79 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.