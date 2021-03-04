На курянина завелидело за удар полицейского в лицо

Курянину грозит срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело проти 59-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия против представителя власти.

ЧП произошло вечером 25 февраля в комнате для административного разбирательства Сеймского ОП УМВД России по Курску, куда курянин был доставлен для административного разбирательства за нахождение пьяным в общественном месте. Курянин ударил головой в лицо полицейскому ОБ ППСП УМВД России по Курску.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, сказали в СК.